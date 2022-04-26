Войти
РИА Новости

"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

619
0
0
Патроны "Стрела" в чёрной гильзе
Патроны "Стрела" в чёрной гильзе.
Источник изображения: © Фото : Минпромэнерго Алтайского края

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в чёрной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Калашников" запускает в продажу линейку патронов в чёрной гильзе. В серии представлены наиболее популярные патроны - 9 мм Luger, 5,45x39, 223 Rem., 7,62x39, 308 Win., 7,62x54R. Они предназначены для самых востребованных изделий концерна "Калашников" и Ижевского механического завода - карабинов "Тигр", "Сайга", "Лось" и других", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в компании, у "черных" патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность – увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", - уточнили в компании.

Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.

Патроны разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Сайга (М, МК)
Похожие новости
16.07.2013
Несбиваемый прицел
30.11.2012
"Ижмаш" в 12 раз увеличил экспорт гражданского оружия
21.08.2012
Импортируя лучшее российское оружие
24.04.2012
«Понял, что на Ижмаше полный застой»
21.02.2012
Рособоронэкспорт высоко оценил ижевское оружие и экспортные перспективы Ижмаша
26.11.2009
ОАО «Концерн «Ижмаш» принял участие в международной выставке MILIPOL – 2009
13.10.2008
Концерн «Ижмаш» увеличивает выпуск гражданской продукции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 13:36
  • 49
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 13:21
  • 24314
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники
  • 25.04 11:32
  • 2
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
  • 25.04 11:01
  • 1
США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3
  • 25.04 10:55
  • 1
Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000