"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в чёрной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Как уточнили в компании, у "черных" патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность – увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", - уточнили в компании.
Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.
Патроны разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.