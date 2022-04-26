"Калашников" начал выпуск черных патронов со скоростной пулей

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Концерн "Калашников" начинает продажи линейки патронов "Стрела" в чёрной гильзе с увеличенной скоростью полета пули, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Калашников" запускает в продажу линейку патронов в чёрной гильзе. В серии представлены наиболее популярные патроны - 9 мм Luger, 5,45x39, 223 Rem., 7,62x39, 308 Win., 7,62x54R. Они предназначены для самых востребованных изделий концерна "Калашников" и Ижевского механического завода - карабинов "Тигр", "Сайга", "Лось" и других", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в компании, у "черных" патронов улучшены показатели баллистики. "Так, в ряде патронов повышена скорость пули, что дает хорошую настильность – увеличивает вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике удалось сохранить в пределах допустимых норм, что исключает перегрузку", - уточнили в компании.

Патронам придан характерный черный цвет за счет дополнительного спецпокрытия с антикоррозионными свойствами.

Патроны разработаны при участии специалистов концерна и выпускаются на Барнаульском патронном заводе. Для их производства на предприятии была запущена новая линия химического оксидирования.