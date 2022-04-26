Систему ПРО С-500 запустили в серийное производство

МОСКВА, 25 апреля/ Радио Sputnik. Новейшую систему ПВО ПРО С-500 ("Прометей") запустили в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов, – ред.). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом", – цитирует его РИА Новости.

Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в вооруженных силах рассчитывают получить первые комплексы ЗРС в 2021 году, а серийные поставки ожидают еще через четыре года.

С-500 "Прометей" – новое поколение зенитных ракетных систем "земля-воздух" дальнего действия и высотного перехвата. Комплексы способны перехватывать не только баллистические, но и крылатые ракеты, а также другие воздушные цели.

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