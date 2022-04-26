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Российская газета

Прилет боеголовок "Сармата" сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось видео, снятое на камчатском полигоне Кура в тот момент, когда туда прилетели учебные боевые блоки новой тяжелой МБР "Сармат".

Безобидные на вид красные огоньки один за другим возникали в темном небе (на Камчатке в тот момент была полночь), по дуге стремились к земле и скрывались за сопкой. В реальной боевой обстановке увидеть такие огни и уцелеть невозможно.

- Факт прибытия изделий подтверждаю, - доложил дежурный по полигону.

Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был произведен первый запуск МБР "Сармат". Все задачи пуска отработаны, учебные боевые блоки прибыли в заданный район, сообщили в Минобороны РФ.

Первый пуск явился началом государственных испытаний ракеты. Их завершение и принятие системы на вооружение запланированы на текущий год. Первым "Сармат" получит соединение РВСН в Красноярском крае. Впрочем, точка старта для "Сармата" не имеет значения - запас мощности позволяет ракете достичь заданной точки по произвольной траектории, обходя зоны действия ПРО.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Плесецк
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