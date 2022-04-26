В технополисе "ЭРА" представили перспективные разработки по обучению специалистов ракетных войск и артиллерии

ЦАМТО, 25 апреля. На специализированной выставке "День инноваций Минобороны России" в Военном инновационном технополисе "ЭРА" гостям и участникам мероприятия была представлена автоматизированная обучающая система "Торнадо-Г" в составе автоматизированного рабочего места и комплекта виртуальной реальности.

Система позволяет достичь целей обучения специалистов ракетных войск и артиллерии, номеров расчетов боевых машин реактивных систем залпового огня при изучении общего устройства БМ, подготовки ее к боевому применению и ведению огня. При этом нет необходимости непосредственного обращения к боевому вооружению, военной и специальной технике.

По этому направлению в новой испытательной лаборатории интеллектуальных систем наведения высокоточного оружия операторами научных рот под руководством научных наставников Технополиса разрабатываются два программных комплекса. Первый представляет собой комплекс оценки эффективности применения высокоточного оружия и противотанковых ракетных комплексов, который позволяет проводить виртуальные испытания применения высокоточного оружия по различным целям. Еще один комплекс "Торнадо-Г", по сути, является автоматизированной обучающей системой с применением технологий виртуальной реальности.

Электронный каталог характеристик уязвимостей образцов вооружения и военной техники зарубежных стран был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия" и привлек особое внимание гостей форума. В настоящее время в технополисе "ЭРА" идет активная работа по модернизации данного проекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.