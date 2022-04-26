Войти
ЦАМТО

Командующий РВСН Сергей Каракаев: МБР "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых блоков

528
0
+1
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ТАСС

ЦАМТО, 25 апреля. Новейшая российская МБР "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".

Первый пуск МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, напоминает агентство.

"Как носитель "Сармат" намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался, в том числе, и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", – сказал С.Каракаев.

По его словам, появление "Авангарда" создает новую эру – эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Плесецк
Похожие новости
21.02.2022
В Кремле заявили об успешном проведении учений сил стратегического сдерживания
12.08.2021
The Sun (Великобритания): Россия предупреждает блок НАТО, что тот своими учениями провоцирует конфликт в Черном море
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
27.12.2017
Совершенная боеголовка: Россия готовится пробить ПРО США
08.09.2017
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
23.07.2012
Армия испытает дальнюю ракету С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 13:36
  • 49
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 13:21
  • 24314
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники
  • 25.04 11:32
  • 2
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
  • 25.04 11:01
  • 1
США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3
  • 25.04 10:55
  • 1
Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000