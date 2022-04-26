Командующий РВСН Сергей Каракаев: МБР "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых блоков

ЦАМТО, 25 апреля. Новейшая российская МБР "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".

Первый пуск МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, напоминает агентство.

"Как носитель "Сармат" намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался, в том числе, и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", – сказал С.Каракаев.

По его словам, появление "Авангарда" создает новую эру – эру гиперзвукового оружия. Причем сегодня ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет, отметил командующий РВСН.