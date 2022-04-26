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ЦАМТО

Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

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БМП "Мардер"
Германская боевая машина пехоты (БМП) "Мардер".
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Sonaz /

ЦАМТО, 25 апреля. Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов для немецких боевых машин пехоты. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung.

Как уточняет издание, для БМП типа Marder нужны боеприпасы, произведенные в Швейцарии, но Конфедерация ограничивает их передачу в зоны конфликтов.

По словам представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике, Берлин направил два запроса по этому поводу.

"На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах", – цитирует газета представителя Госсекретариата по экономике.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall направил в правительство официальную заявку на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, отмечает агентство.

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
Компании
Rheinmetall
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