СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2021 года

ЦАМТО, 25 апреля. Согласно очередному отчету СИПРИ, Россия в 2021 году заняла пятое место в мире по объему военных расходов, который составил 65,9 млрд. долл., что на 2,9% больше по сравнению с 2020 годом.

Это был третий год роста подряд, а военные расходы России достигли 4,1 проц. ВВП в 2021 году", – говорится в докладе.

По мнению ЦАМТО, СИПРИ существенно завысил данные по России как по итогам 2021 года, так и по ряду предыдущих лет.

Для справки:

Согласно проекту федерального бюджета России на предстоящую трехлетку, который был внесен правительством в Госдуму в конце сентября 2020 года, бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году должны были составить 3,11 трлн. рублей или 42,22 млрд. долл. (по курсу на сентябрь 2020 года). Официальные данные о фактическом исполнении этих бюджетных полномочий пока не представлены.

ЦАМТО на текущий момент не провел детальный подсчет военных расходов по итогам 2021 года, поскольку официальные данные по многим странам, в том числе по России, поступают с большим опозданием. Поэтому ниже приведена экстраполяция данных СИПРИ по 2021 году с данными ЦАМТО по предыдущим годам.

Первая десятка стран мира в рейтинге ЦАМТО по объемам расходов на оборону в 2020 году и за период 2013-2020 гг.

По оценке ЦАМТО, по объему военных расходов (в долларовом эквиваленте) в 2020 году Россия опустилась в рейтинге на 10 место (в 2019 году – 7 место) с показателем 41,178 млрд. долл. Это связано как с ослаблением курса рубля к доллару, так и с политикой России по постепенному сокращению военных расходов (в рублевом эквиваленте), во всяком случае, это имело место до момента начала проведения спецоперации на Украине. При этом следует отметить, что по всему рассматриваемому периоду (2013-2020 гг.) Россия занимает 5 место за счет более высокой позиции в рейтинге в начале и середине рассматриваемого периода.

С большой долей вероятности можно утверждать, что в 2021 году Россия сохранила место в конце первой десятки, хотя ЦАМТО пока не делал расчет по 2021 году.

СИПРИ по 2021 году ставит Россию на пятое место в мире по объему военных расходов, который составил 65,9 млрд. долл. Эта оценка представляется явно завышенной.

По оценке ЦАМТО, абсолютным лидером по военным расходам в 2020 году стали США с показателем 784,952 млрд. долл., что составляет 42,27% от общемировых военных расходов (1857,007 млрд. долл.). По данным СИПРИ, военные расходы США в 2021 году составили 801 млрд. долл., что на 1,4 проц. меньше, чем в 2020 году.

Далее в рейтинге ЦАМТО стран с наиболее крупными военными расходами по итогам 2020 года следует Китай (2 место, 193,960 млрд. долл.). По 2021 году СИПРИ второе место также отдает Китаю с показателем 293 млрд. долл., что на 4,7 проц. больше, чем в 2020 году – по мнению ЦАМТО по Китаю показатель по 2021 году слишком завышен.

Великобритания в рейтинге ЦАМТО по 2020 году занимает третье место (61,925 млрд. долл.). По 2021 году СИПРИ отдает Великобритании с показателем 68,4 млрд. долл. четвертое место.

Далее в рейтинге ЦАМТО по итогам 2020 года следуют Германия (4 место, 58,902 млрд. долл.), Франция (5 место, 52,727 млрд. долл.), Япония (6 место, 50,960 млрд. долл.), Саудовская Аравия (7 место, 48,420 млрд. долл.), Южная Корея (8 место, 46,236 млрд. долл.), Индия (9 место, 45,905 млрд. долл.; СИПРИ по 2021 году ставит Индию на третье место с объемом военных расходов в сумме 76,6 млрд. долл. – по мнению ЦАМТО по Индии показатель по 2021 году слишком завышен) и Россия (10 место, 41,178 млрд. долл.).

В целом по 8-летнему периоду (2013-2020 гг.) первая десятка стран по версии ЦАМТО выглядит следующим образом: США (5462,399 млрд. долл.), Китай (1218,792 млрд. долл.), Саудовская Аравия (494,895 млрд. долл.), Великобритания (481,245 млрд. долл.), Россия (392,370 млрд. долл.), Франция (391,120 млрд. долл.), Германия (380,240 млрд. долл.), Япония (372,087 млрд. долл.), Индия (322,205 млрд. долл.) и Южная Корея (292,337 млрд. долл.).

В 2020 году совокупные мировые военные расходы, по оценке ЦАМТО, составили 1,857 трлн. долл. По 2021 году СИПРИ дает цифру в 2,113 трлн. долл. По мнению ЦАМТО, с СИПРИ можно согласиться с тем, что в 2021 году имел место рост военных расходов в мире, однако не столь резкий. Предположительно, мировые военные расходы в 2021 году вплотную приблизились к 2 трлн. долл., не перешагнув пока этот рубеж.

По соотношению военных расходов к ВВП в первой десятке стран по периоду 2013-2020 гг. места, по версии ЦАМТО, распределились следующим образом: Саудовская Аравия (8,64%), США (3,57%), Россия (3,03%), Южная Корея (2,42%), Великобритания (2,15%), Франция (1,84%), Индия (1,69%), Германия (1,27%), Китай (1,25%), и Япония (0,95%).

На ближайшую перспективу достаточно сложно спрогнозировать ситуацию с флуктуацией мировых военных расходов. С одной стороны, пандемия COVID-19 заставила многие страны снизить военные расходы с целью перенаправления средств на восстановление национальных экономик. С другой стороны, резкое обострение международной обстановки сразу в нескольких регионах мира, и прежде всего на Украине, может привести к тому, что не преодолев полностью последствия пандемии COVID-19, многие страны напротив, увеличат свои расходы на оборону, несмотря на то, что во многих из них экономическая ситуация сложная.