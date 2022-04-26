Минобороны РФ опубликовало видео ударов "Искандером" по военным объектам ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых запечатлено боевое применение расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в ходе военной спецоперации на Украине. Отмечается, что удар высокоточным ракетным вооружением был нанесен по объектам важной военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прежде российские военные разведчики выяснили, что на территории складов в ангарах сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ, а также боеприпасы к ним для снабжения крупной группировки войск. Бронетехнику и вооружение планировалось со складов в последующем поставить подразделениям ВСУ в их боевые порядки. "Данные разведки были подтверждены техническими средствами. После этого по складским помещениям был нанесен ракетный удар", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны рассказали, что расчет ОТРК "Искандер", получив задачу на уничтожение складов, загрузил ракеты и выдвинулся на пусковую позицию. На месте военнослужащие произвели точные расчеты положения цели, после чего произвели пуски. Затем пусковые установки на максимальной скорости покинули укрытие и сменили место стартовых позиций - "для отработки пусков по новым целям противника".

"Несмотря на свои внушительные габариты, эта машина высокопроходимая и мобильная. Она позволяет после выполнения задачи оперативно сменить позиции - это повышает живучесть как самой боевой машины, так и расчета пусковой установки", - сообщил начальник расчета ОТРК "Искандер" Михаил.

По словам замначальника расчета по имени Денис, машина высокоточная и по координатам бьет точно в цель. "Наш расчет слажен до автоматизма и в любое время действует уверенно. Каждый четко знает свою задачу", - сообщил военнослужащий.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному виду вооружения с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы ПВО.

В арсенале - как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. "Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, поэтому засечь ее невозможно", - заверили в военном ведомстве.

Иван Петров