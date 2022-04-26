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В России создадут «Аэрокосмическую инновационную долину»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Источник изображения: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины». Об этом сообщается на сайте правительства.

Основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина» станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Центр будет построен в Рязанской области. В документе говорится, что инициаторами возникновения центра стали Московский авиационный институт и региональное правительство Рязани.

Предполагается, что появление «Аэрокосмической инновационной долины» к 2031 году создаст 2,8 тысячи рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет на 5,6 миллиарда рублей. На сайте правительства сообщается, что заинтересованность в сотрудничестве с ИНТЦ выразили Объединенная авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз – Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» и «более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов».

В конце апреля посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество и содействовать реализации совместных с Китаем проектов в аэрокосмической сфере. Денисов отметил, что результаты дружественного взаимодействия с Китаем «полностью соответствует духу развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства в новую эру».

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