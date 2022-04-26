"Росэлектроника" будет поставлять комплектующие для терминалов "Гонец"

ЦАМТО, 25 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех готов поставлять отечественную элементную базу для абонентских терминалов низкоорбитальной спутниковой системы "Гонец".

Это стало одним из основных вопросов обсуждения во время визита представителей руководства АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") в Омский НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в холдинг "Росэлектроника").

Руководители ОНИИП отметили большой прогресс в развитии спутниковой системы "Гонец", включая увеличение орбитальной группировки, открытие новых региональных станций, появление цифровых сервисов в виде "коробочных решений" для потребителей в самых различных отраслях.

В рамках сотрудничества ОНИИП сообщил о готовности осуществлять полный комплекс работ по разработке и созданию абонентских терминалов и антенно-фидерных устройств как для текущей, так и для перспективной линейки оборудования "Гонец". Вместе с тем, предприятие подтвердило возможность совместного участия в реализации проекта "Сфера".

"Для нас как спутникового оператора крайне важно быть уверенными в поставщиках абонентского оборудования, так как это важнейшая часть и спутниковой сети, и клиентского сервиса. В этой связи, сотрудничество с Омским НИИ приборостроения поможет нам выстроить цепочку поставок в условиях не просто импортозамещения, а можно сказать – импортопрекращения. Использование в перспективных спутниковых устройствах исключительно отечественной элементной базы обеспечит надежный технологический суверенитет за счет полной независимости от зарубежных поставок радиоэлектронных комплектующих. И, безусловно, это послужит агрегации сил и средств на развитие отечественной промышленности, что сейчас крайне важно", – отметил генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

В качестве пилотного проекта представители организаций договорились о проведении импортозамещения корпуса судовой станции "Гонец", которая уже несколько лет активно используется на отечественных рыбопромысловых судах в качестве спутникового средства мониторинга.

"Использование отечественных комплектующих принципиально важно в таких критически важных отраслях, как ракетно-космическая. Разработанные нашими специалистами образцы ЭКБ и аппаратуры обладают всеми необходимыми техническими характеристиками, которые позволяют обеспечить стабильную работу оборудования в различных условиях эксплуатации", – сообщил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".