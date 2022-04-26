Замгоссекретаря Нуланд: США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня

ЦАМТО, 25 апреля. США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом, как передает "РИА Новости", заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Системы РСЗО мы уже поставляем", – заявила В.Нуланд 22 апреля украинскому изданию "Европейская правда".

Она также отметила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше РСЗО.

Говоря об эксплуатационной готовности остающихся на вооружении ВСУ самолетов, В.Нуланд заявила, что уже есть несколько государств НАТО, которые поставляют Украине соответствующие комплектующие.

"Вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", – цитирует "РИА Новости" В.Нуланд.