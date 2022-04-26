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ЦАМТО

Airbus Defence and Space поставит ВВС Анголы самолеты C-295

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 25 апреля. Компания Airbus Defence and Space объявила о размещении Анголой твердого заказа на поставку трех самолетов ВТА C-295, предназначенных для выполнения широкого спектра задач.

Два самолета будут специально оборудованы для морской разведки, а один – для выполнения транспортных задач.

По информации Infodefensa.com, президент Анголы Жоау Лоуренсу санкционировал покупку самолетов более четырех лет назад.

Самолет, сконфигурированный для транспортных задач, будет адаптирован для перевозки войск и грузов, десантирования, сброса грузов и поддержки гуманитарных миссий.

Два C-295, сконфигурированные как самолеты морской разведки (MSA), будут играть ключевую роль при ведении разведки, контроле границ, проведении поисково-спасательных операций, противодействии незаконному промыслу, поддержке операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Они будут оснащены разработанной Airbus интегрированной тактической системой управления (FITS), а также современными средствами обнаружения.

Все три самолета получат последнюю версию комплекса авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion.

Подписав контракт, ВВС Анголы стали 38-м покупателем самолетов C-295. В настоящее время на вооружении ВВС Анголы также имеется два самолета C-212 Aviocar.

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Страны
Ангола
Продукция
C-212 Aviocar
C-295 CASA
Компании
Airbus
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