Премьер Чехии поддержал предложение о повышении военного бюджета на 63 млн. долларов

ЦАМТО, 25 апреля. Чешский премьер Петр Фиала сообщил 23 апреля, что поддержит в Кабмине обращение главы Минобороны Яны Черноховой о повышении бюджета военного ведомства на 2022 год на 1,4 млрд. крон (около 63 млн. долл.).

"Это будет первый конкретный шаг в рамках нашего намерения повысить инвестиции в оборону на 48 млрд. крон (около 2,1 млрд. долл.) в течение ближайших трех лет", – цитирует "РИА Новости" П.Фиала.

Ранее Я.Чернохова обратилась с письмом в Минфин республики с просьбой о повышении бюджета своего ведомства для оперативных закупок военных материалов.

По словам премьера, благодаря тому, что в поставках военных материалов для Минобороны будут участвовать и чешские оборонные предприятия, "это станет одновременно поддержкой национальной промышленности, экономики в целом и занятости".

В начале апреля депутаты парламента по просьбе Я.Черноховой, в связи с военными действиями на Украине, согласились с повышением оборонного бюджета на 1 млрд. крон (около 45 млн. долл.), в результате чего бюджет Минобороны на 2022 год достиг 89,1 млрд. крон (около 4 млрд. долл.).

По словам главы Минфина Збынека Станюры, в результате увеличения бюджета Минобороны такими темпами, Кабмин Чехии может выполнить свое обязательство добиться выделения на оборонные расходы требуемых в НАТО 2% ВВП ранее, чем намечалось в его программном заявлении, в котором обещанной датой стоял 2025 год, отмечает "РИА Новости".