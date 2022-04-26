Корреспондент «Известий» показал работу военных летчиков во время спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 25 апреля показал работу российских военных вертолетчиков во время спецоперации по защите Донбасса.

В распоряжении пилотов есть вертолеты Ка-52 и Ми-8. На местах — экипажи с богатым боевым опытом. Именно они прикрывают российские войска с неба и помогают им одерживать победы.

Важную роль вертолетчики играют в сопровождении колонн. Прикрытие с воздуха помогает избежать потерь и доехать вовремя до пункта назначения

«Наша роль — своевременно вскрыть боевую позицию, готовящуюся для атаки на колонну, ее передать немедленно. Если будет явная подготовка к нападению, мы незамедлительно давим эту огневую точку. Во-вторых, это моральная поддержка состава, который движется на колонне. Гораздо спокойнее, когда мы движемся сверху. Высоко сижу — далеко гляжу. Мне понятно — я предупреждаю», — рассказал один из летчиков.

Кроме прикрытия с воздуха, пилоты выполняют широкий спектр задач: высадку десанта, уничтожение бронетехники и живой силы противника, а также доставку гуманитарных грузов.

25 апреля Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер» во время спецоперации на Донбассе. ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 километров. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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