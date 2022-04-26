Войти
Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал работу военных летчиков во время спецоперации

552
0
0

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 25 апреля показал работу российских военных вертолетчиков во время спецоперации по защите Донбасса.


В распоряжении пилотов есть вертолеты Ка-52 и Ми-8. На местах — экипажи с богатым боевым опытом. Именно они прикрывают российские войска с неба и помогают им одерживать победы.

Важную роль вертолетчики играют в сопровождении колонн. Прикрытие с воздуха помогает избежать потерь и доехать вовремя до пункта назначения

«Наша роль — своевременно вскрыть боевую позицию, готовящуюся для атаки на колонну, ее передать немедленно. Если будет явная подготовка к нападению, мы незамедлительно давим эту огневую точку. Во-вторых, это моральная поддержка состава, который движется на колонне. Гораздо спокойнее, когда мы движемся сверху. Высоко сижу — далеко гляжу. Мне понятно — я предупреждаю», — рассказал один из летчиков.

Кроме прикрытия с воздуха, пилоты выполняют широкий спектр задач: высадку десанта, уничтожение бронетехники и живой силы противника, а также доставку гуманитарных грузов.

25 апреля Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер» во время спецоперации на Донбассе. ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 километров. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Ка-52
Ми-8
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
09.10.2019
Тест на лояльность
08.04.2019
Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма
21.09.2017
Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
16.03.2016
Оснащение вдогонку
05.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
11.03.2013
Летная школа Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 13:36
  • 49
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 13:21
  • 24314
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники
  • 25.04 11:32
  • 2
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
  • 25.04 11:01
  • 1
США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3
  • 25.04 10:55
  • 1
Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000