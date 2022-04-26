Танки М-84 из Словении в составе ВСУ будут воевать против наших Т-72

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Бывшие югославские танки М-84, находившиеся в Словении, будут переброшены на Украину. Эти боевые машины, выпускавшиеся в 80-е годы, в настоящее время имеются на вооружении армии Сербии, а также Боснии и Герцеговины, Хорватии и Словении.

У последней - полсотни "восемьдесят четвертых". Также осуществлялись поставки в Кувейт. Американцы буквально "скребут по сусекам", собирая везде, где только можно, бронетехнику советских образцов, в частности основные боевые танки Т-72 различных модификаций, а М-84, как раз относятся к модернизированной версии нижнетагильских машин.

В то же время, как отмечает "РГ: русское оружие", они внешне очень похожи на модификацию М1. Также вооружены 125-мм пушками, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами.

780-сильный мотор способен ускорить 41-тонный танк по шоссе до 60 км/ч. На одной заправке он может проехать- 450 км. Экипаж состоит из трех военнослужащих.

Главное различие в несколько более совершенных прицелах наводчика и командира, которые как раз были разработаны в СФРЮ.

Сейчас эти танки уже считаются устаревшими, на них, например, не установлена динамическая защита и у них нет непременного атрибута современных образцов - тепловизоров.

Поэтому, как считают специалисты, при встрече с российскими Т-72Б3 различных модификаций у них нет никаких шансов.

Интересно, что взамен М-84 словенцы получат из Германии боевые машины пехоты "Мардер", хотя просили у немцев основные боевые танки "Леопард-2".