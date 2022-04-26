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Российская газета

Российские войска впервые применили ракетный комплекс "Бал"

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До вступления в реальный бой свои возможности комплекс "Бал" проверил на учениях "Кавказ-2020".
До вступления в реальный бой свои возможности комплекс "Бал" проверил на учениях "Кавказ-2020".
Источник изображения: Владимир Пасякин

На минувшей неделе в рамках военной спецоперации российские войска впервые применили ракетный комплекс "Бал". Он был создан как противокорабельный, но его высокоточные ракеты оказались способны поражать и наземные цели.

Минобороны показало работу этого комплекса. Как пояснили в военном ведомстве, он был привлечен к нанесению ударов высокоточными ракетами по позициям ВСУ. Расчет комплекса, выполняя боевую задачу, произвел пуск ракет по заданным целям. Стрельба велась ночью с позиции, расположенной на побережье Черного моря.

Ракетный комплекс береговой обороны "Бал" относится к новейшему виду, он был принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны. В первую очередь предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.

Пусковые установки комплекса оснащаются противокорабельной ракетой Х-35 с дальностью поражения в 120 км и усовершенствованной Х-35У с дальностью поражения уже 260 км. В прошлом году, как сообщалось в прессе, комплекс получил новую ракету, позволяющую наносить удары по целям на дальности до 500 км.

Главная особенность комплекса в том, что все его системы располагаются на шасси белорусских автомобилей повышенной проходимости МЗКТ-7930, что обеспечивает ему высокую мобильность. Если комплексу необходимо оперативно сменить место своей дислокации, он способен разогнаться по шоссе до скорости 60 км/ч, по бездорожью - 20 км/час. Развертывание на новом месте занимает не более 10 минут. На каждой боевой машине размещено по 8 готовых к пуску ракет в специальных контейнерах. Стрелять можно одиночными ракетами или залпом. Интервал пуска ракет в залпе - 3 секунды.

В состав комплекса входят два самоходных командных пункта управления и связи, четыре самоходные пусковые установки. Предусмотрены транспортно-перегрузочные машины с запасом ракет. Они позволяют произвести перезарядку и дать по противнику второй залп.

Наличие приборов ночного видения, аппаратуры навигации, ориентирования на местности и топографической привязки позволяет комплексу быстро менять стартовые позиции после решения поставленной задачи, а также осуществлять перебазирование в новый район боевых действий.

Как показали расчеты и подтвердили предварительные испытания, крылатые ракеты Х-35 могут эффективно применяться не только по морским, но и по наземным целям. Что было показано на минувшей неделе. Кроме того, Х-35 могут запускаться как с наземных комплексов, так с вертолетов и боевых самолетов.

Ракеты возможно использовать как в простых, так и в сложных метеорологических условиях, днем и ночью, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника. Предельно малая высота траектории полета, небольшие габариты и специальный алгоритм наведения на цель обеспечивают максимальную скрытность. Использование ракетой активной головки самонаведения обуславливают низкий уровень ее заметности и возможности перехвата.

Целеуказания комплекс получает с беспилотников и вертолетов радиолокационного дозора, а также с различных внешних источников информации. Он оснащен автоматизированной системой целераспределения, благодаря чему он способен обстреливать несколько объектов.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Продукция
Х-35
Проекты
БПЛА
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