SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году

ЦЮРИХ, 25 апр — РИА Новости. Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"В 2021 году военные расходы в мире впервые превысили отметку в два триллиона долларов США, достигнув отметки в 2 113 миллиардов долларов. Мировые расходы в 2021 году были на 0,7 процента выше, чем в 2020 году, и на 12 процентов выше, чем в 2012 году", — говорится в ежегодном докладе SIPRI.

Отмечается, что в результате активного восстановления экономики во всем мире в 2021 году мировые военные расходы составили 2,2 процента от мирового ВВП, в 2020 году этот показатель достигал 2,3 процента.

В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Британия и России, на долю которых в совокупности приходилось 62 процента мировых военных расходов.

По данным SIPRI, военные расходы США в 2021 году составили 801 миллиард долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году. Согласно докладу, с 2012 по 2021 годы США на 24 процентов увеличили финансирование военных исследований и разработок, одновременно сократив на 6,4 процента расходы на закупку вооружений.

Второе место занял Китай, который потратил на оборону 293 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше, чем в 2020 году. Военные расходы Индии, занявшей третье место, в прошлом году составили 76,6 миллиарда долларов, что на 0,9 процента больше, чем в 2020 году.

По подсчетам SIPRI, Великобритания в прошлом году выделила на оборону 68,4 миллиарда долларов, что на три процента больше по сравнению с 2020 годом.

Россия замыкает эту пятерку.

"Россия увеличила свои военные расходы на 2,9 процента в 2021 году, до 65,9 миллиарда долларов, в то время как она наращивала свои силы вдоль украинской границы. Это был третий год роста подряд, и военные расходы России достигли 4,1 процента ВВП в 2021 году", — говорится в докладе.

По мнению директора программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро, слова которой приводятся в сообщении, высокие доходы от продажи нефти и газа позволили России увеличить военные расходы в 2021 году. По ее словам, они снижались с 2016 по 2019 годы в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.