Испытание выдержки: российские войска перемалывают группировку ВСУ в Донбассе

Боевые действия разворачиваются на изюмском и одесском направлениях и на флангах украинской группировки в донецком регионе

Российские ВКС и ракетные войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. 24 апреля высокоточными ракетами у Павлограда были уничтожены цеха по производству взрывчатки и порохов для украинских вооруженных сил. Наносились удары по пунктам управления, опорным пунктам, позициям артиллерии. В этот же день были уничтожены четыре склада вооружения и боеприпасов. По словам экспертов, сейчас российские войска перемалывают украинскую группировку, которая постоянно, но безуспешно, пытается контратаковать.

Медленно, но верно

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Вечером в воскресенье, 24 апреля, Народная милиция Луганской Народной Республики заявила о полном взятии под контроль посёлка Новотошковское — пресс-служба НМ ЛНР продемонстрировала видео водружения флага на здание местной школы.

— В ночь на 24 апреля высокоточными ракетами наземного базирования у Павлограда были уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены девять военных объектов Украины. В их числе — пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники и столько же складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Сброс высокоточной крылатой ракеты воздушного базирования Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 26 военных объектов Украины, включая командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

— При этом уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, — добавил генерал-майор Игорь Конашенков

Ракетные войска и артиллерия в ночное время выполнили 423 огневые задачи. В результате ударов поражены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.

Российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Минобороны.

Всего же с начала проведения военной операции уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники, — заявили в российском оборонном ведомстве.

На северном фланге в районе Изюма российские войска "перемалывают" украинские силы, которые постоянно пытается контратаковать, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

– На донецком направлении наши пытаются потихоньку, что называется, скручивать с флангов группировку ВСУ в Донбассе, – рассказал эксперт. – В Мариуполе, очевидно, основные бои закончены, и теперь замурованные на «Азовстали» боевики медленно «доходят». На одесском направлении так же идут бои. Судя по всему, сейчас мы находимся на этапе операции, когда идет «перемалывание» противника. Какого-то большого наступления я пока не вижу. Иными словами, идут бои на истощение – чтобы противник терял технику, личный состав, изматывался, вылезал из своих нор и пытался контратаковать, тем самым подставляясь.

Не выпустили из окружения

В Минобороны России 24 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Старший лейтенант Илья Пакулов действовал в составе батальонно-тактической группы (БТГ) танкового полка, которой предстояло взять под контроль стратегически важные дамбы. Двигаясь в головном дозоре, Илья лично обнаружил хорошо оборудованный и прикрытый инженерными заграждениями оборонительный рубеж. Оценив ситуацию, старший лейтенант принял решение выдвинуться на БМП вперед, чтобы спровоцировать огонь артиллерии и миномётов. Это позволило бы засечь координаты и передать их основным силам. Умело маневрируя, Илья Пакулов вскрыл позиции противника и передал координаты огневых точек, после чего дал команду выводить головной дозор из-под огня. При выходе из боя БМП старшего лейтенанта получил повреждения, а сам он был ранен осколками разорвавшейся рядом минометной мины.

- Несмотря на полученные ранения российский офицер вывел группу из-под огня. За этот бой он был награжден орденом Мужества, - отметили в военном ведомстве.

В боях по освобождению одного из населенных пунктов майор Дмитрий Лысенко корректировал огонь артиллерии и контролировал результаты ее работы.

- Благодаря высочайшему профессионализму Дмитрия Лысенко в ходе завязавшегося боя российская артиллерия успешно уничтожала огневые позиции боевиков, - рассказали в российском Минобороны.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Однако пост корректировки был обнаружен воздушной разведкой противника и накрыт минометным ударом. Несмотря на полученное осколочное ранение плеча и контузию майор переместился на запасную позицию и продолжил управлять огнем.

В результате грамотных и самоотверженных действий майора Лысенко вражеская артиллерия была полностью уничтожена, что позволило освободить населенный пункт, заявили в Минобороны. Потерь среди российских подразделений не было.

Рядовой Илья Коченгин, действуя в составе БТГ российских мотострелков, участвовал в действиях по блокировке украинских вооруженных формирований в одном из населенных пунктов. Окруженные националисты раз за разом принимали отчаянные попытки прорвать оборону российских войск, рассказали в военном ведомстве. В ходе очередной атаки боевики нанесли массированный удар по позициям мотострелков. Несмотря на ранение, полученное от разорвавшегося рядом снаряда, Илья не вышел из боя, продолжив вести прицельный огонь из гранатомета по противнику. Мужественные и самоотверженные действий рядового Ильи Коченгина помогли выполнить задачу по блокированию населенного пункта, отметили в российском военном ведомстве.

Антон Лавров

Роман Крецул

Богдан Степовой