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Интерфакс-АВН

Рогозин заявил, что "Сармат" обеспечит безопасность России на 30-40 лет

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Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новая стратегическая ракета "Сармат" будет гарантировать безопасность России в ближайшие 30-40 лет, система противоракетной обороны (ПРО) США против неё бессильна, завил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30-35-40 лет вперёд "Сармат" обеспечит основу нашей безопасности", - сказал Рогозин в эфире Первого канала в воскресенье.

"Соединенным Штатам в ближайшие десятилетия не удастся сделать чего бы то ни было, что могло бы поставить под сомнение наши возможности", - сказал Рогозин.

"Современные и даже перспективные системы противоракетной обороны Соединенных Штатов не успеют среагировать на заход "Сармата" в космос. А уж ловить его дальше практически невозможно. Это ракета, которая обладает уникальными характеристиками неуязвимости", - сказал Рогозин.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк.

"Сармат" по сравнению с другими комплексами - и российскими, и американскими, и которые есть у других стран - это самая крупная, самая мощная ракета глобальной дальности, которая несет в себе такую мощь, что способна - это не дежурные слова - остановить любого агрессора", - сказал Рогозин.

20 апреля, комментируя первый испытательный пуск "Сармата", Рогозин назвал его "подарком НАТО".

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Официально сообщалось, что ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.

Продление Москвой и Вашингтоном на пять лет договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не мешает развертыванию новых российских стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат", заявил в прошлом декабре командующий РВСН Сергей Каракаев.

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