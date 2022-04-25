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Опозорившись на Украине, США выпрашивают помощь у "врагов"

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Не считаются даже соломоновцы!

У США простой расчет: оконфузившись с украинским кризисом, они хотят, чтобы страны, которым они причинили немало зла, забыли обо всем и поддержали их против России. Вот только есть одна проблема: Америка не может получить желаемой поддержки даже от собственных "союзников", пишет Sabah.

Берджан Тутар

Парадоксальная трагедия американской администрации, чьи надежды на украинский кризис не оправдались и проект по изоляции России дал обратный эффект, становится все отчетливее. Будучи оторванными от глобальной реальности, действуя даже бесцеремонно, США хотят, чтобы страны, которым они причинили немало зла, вычеркнули прошлое из памяти и поддержали их против России.

У стран, которых США выбирали мишенями, от Венесуэлы до Ирана, от Китая, своего "единственного глобального врага", до Турции, чьего лидера Эрдогана хотели свергнуть, они выпрашивают помощь. Американский писатель Гор Видал не зря сказал, что на самом деле аббревиатура "США" расшифровывается как "Соединенные Штаты Амнезии".

В этом контексте мы имеем дело с геопсихиатрическим случаем. США во главе со "Старым Джо" не могут принять даже беспристрастность этих стран, которых еще до вчерашнего дня считали достойными всевозможных проклятий.

***

Однако США не могут получить желаемой поддержки даже от стран, являющихся их самыми верными союзниками, не говоря уже о том, чтобы привлечь на свою сторону конкурентов. И не смогут! Например, Германии в недалеком прошлом пригрозили скандалом с прослушкой. Франция тоже была обижена, не будучи принятой в пакт AUKUS, заключенный США с Великобританией и Австралией.

Как мы видели в ходе Суэцкого кризиса 1956 года, США – оппортунисты, путчисты и шантажисты, когда речь идет об их выгоде, могут бросить на полпути даже своих двоюродных братьев – Великобританию и Израиль, с которыми у них особые стратегические отношения. Весь мир прекрасно осознает эту реальность.

Давайте немного подробнее остановимся на кризисе доверия, вызванном стратегией угроз США в отношении их союзников, на примере скандала с прослушкой Меркель 23 октября 2013 года...

Слушая беседы канцлера Ангелы Меркель, наладившей тесные отношения с Турцией, Россией и Китаем, США попытались посредством этих записей дистанцировать Германию от трех упомянутых стран.

Скандал с прослушкой совпал по времени с периодом после восстания в парке Гези 2013 года в Турции и до попытки госпереворота в ходе коррупционного скандала 17-25 декабря 2013 года.

Кроме того, он разразился непосредственно перед началом массовых демонстраций на Украине 23 ноября 2013 года, в результате которых был свергнут пророссийский лидер Виктор Янукович.

Еще одним спланированным империалистами совпадением было следующее... 7 сентября 2013 года в Астане, тогдашней столице Казахстана, китайский лидер Си Цзиньпин объявил миру о проекте "Один пояс, один путь", который также стал одной из целей скандала с прослушкой.

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Более того, в то время также выяснилось, что Америка, помимо Меркель, прослушивала разговоры еще 35 мировых лидеров. Таким путем от них была получена поддержка относительно операций, проводимых США. Так, Германия тогда по событиям вокруг Гези заняла позицию против Турции, а по событиям на Украине – против России и при этом также была вынуждена поддержать стратегию Обамы "Поворот к Азии" (Pivot to Asia) в отношении Китая.

Аналогичной стратегии придерживались и другие страны, которым США угрожали в период после 2013 года из-за политики в отношении Турции, России и Китая. Однако на данном этапе, за исключением англосаксов, стран Балтии и некоторых восточноевропейских государств, никто особо не доверяет Соединенным Штатам, чей послужной список изобилует диверсиями, угрозами, предательством и переворотами. Потому что никто не забыл эту боль. Никто не хочет ставить на лошадь, которая утратила способность к сдерживанию и к тому же проигрывает.

А игроком, выразившим этот факт наиболее конкретным образом, стали Соломоновы острова – страна в Тихом океане с населением 700 тысяч человек, которая подписала с Китаем пакт о безопасности. Однако, к сожалению, в нашей стране по-прежнему немало людей надеются на США, с которыми не считаются даже соломоновцы...

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Страны
Австpалия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Израиль
Иран
Казахстан
Китай
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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