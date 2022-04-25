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Военное обозрение

В Британии назвали количество планируемых к поставке на Украину 155-мм САУ AS-90

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Источник изображения: topwar.ru

Британский премьер Борис Джонсон, всячески призывающий другие страны помогать вооружениями Украине, ранее анонсировал поставки Киеву самоходных артиллерийских установок, а также обучение военнослужащих ВСУ применению британских САУ.

Как оказалось, Британия планирует отправить Зеленскому 20 (двадцать) 155-мм самоходных гаубиц AS-90 и 45 тысяч артиллерийских снарядов к ним. Установки вместе со снарядами будут доставлены в Польшу, которая превратилась в логистический хаб НАТО, откуда будут доставлены уже на территорию Украины. Доставка САУ будет производиться вместе с военнослужащими ВСУ, которые пройдут обучение применению этих САУ также в Польше.

155-мм САУ AS-90 стоит на вооружении армий Великобритании и Польши, всего выпущено 179 единиц, не считая прототипов. Широкого распространения не получила. Дальность стрельбы - 24 км в базовом варианте и до 30 км с удлиненным стволом. Какой вариант получит Украина пока неизвестно. Темп стрельбы - 3 выстрела в минуту, может применять все 155-мм боеприпасы НАТО.

Кроме Британии, артиллерию поставят и другие страны. Так, США и Канада поставят на Украину буксируемые 155-мм гаубицы М-777 и боеприпасы. Канада выделит четыре орудия и боеприпасы к ним, а вот США поставят 90 орудий М-777, 184 тысячи артиллерийских выстрелов и тягачи для буксировки данного вооружения. Нидерланды передают Украине немецкие САУ PzH 2000. Макрон обещает поставить 12 САУ CAESAR. Со снарядами там ситуация пока не совсем понятная, естественно, что основную часть поставят США.

Как ранее заявил "лучший друг" Зеленского Борис Джонсон, западным странам необходимо проставить на Украину такое количество оружия, которое вообще у России "отобьет желание" вторгаться. В Германии призвали не допустить победы России на Украине.

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Продукция
CAESAR САУ
PzH 2000
Компании
M777
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