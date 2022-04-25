В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»

Загрузка МБР УР-100Н УТТХ с "Авангардом". Декабрь 2020 года. Ясненский р-н

В российском Минобороны подтвердили, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард". В настоящее время носителем являются МБР УР-100Н УТТХ, продолжающие стоять на боевом дежурстве.

Новая МБР "Сармат", которая в перспективе заменит советскую МБР "Воевода" (SS-18 Satan "Сатана" - по классификации НАТО) сможет нести сразу несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Количество, конечно же, не называется. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, ракета создавалась с учетом оснащения различными боевыми блоками, в том числе гиперзвуковыми. Генерал подчеркнул, что на сегодняшний день гиперзвуковых блоков типа "Авангард" на вооружении других стран нет.

Что касается "Сармата", это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше

- заявил командующий РВСН.

Как ранее уже сообщало "Военное обозрение", 20 апреля 2022 года Минобороны начало государственные испытания МБР "Сармат". Запущенная с шахтной установки космодрома "Плесецк" ракета успешно достигла полигона Кура на Камчатке, поразив цели. Как заявили военные, в результате испытаний "Сармат" подтвердил все заложенные в него характеристики.

На вооружение "Сармат" планируется принять уже осенью, первые ракеты встанут на боевое дежурство в Красноярском крае в Ужурском ракетном соединении.

Гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" уже стоят на боевом дежурстве с 2019 года. Первые межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Авангард" были установлены в пусковые шахты Домбаровского (Ясненского) соединения РВСН в Оренбургской области. Серийное производство блоков уже ведется.