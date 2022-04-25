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РИА Новости

Премьер Австралии: база КНР на Соломоновых островах станет "красной линией"

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Соломоновы острова
Соломоновы острова.
Источник изображения: © Flickr / Jenny Scott

МОСКВА, 24 апреля/ Радио Sputnik. Строительство Пекином военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

"Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идет об этих вопросах. Китайских военно-морских баз не будет в нашем регионе, на нашем пороге", – цитирует Моррисона РИА Новости.

Он не уточнил, как власти островного государства отреагируют, если Пекин пересечет названную "красную линию".

Руководство Соломоновых островов в свою очередь заверило, что на их территории не будет иностранных военных баз.

Ранее радио Sputnik сообщило, как, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США формируют "ударную" зону вокруг Австралии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Новая Зеландия
Россия
США
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