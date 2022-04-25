Ракета "Сармат" может стать носителем нескольких гиперзвуковых блоков

Российскую стратегическую баллистическую ракету "Сармат" могут оснастить сразу несколькими гиперзвуковыми ударными блоками "Авангард". Ни у одной страны мира нет на боевом дежурстве подобных комплексов.

Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1". Он добавил, что "Авангард" открыл эру гиперзвукового оружия.

Генерал-полковник отметил, что "Сармат" может выступать в качестве носителя гиперзвукового вооружения, при этом его мощность намного выше, чем у стандартного носителя "Авангарда". Он вообще создавался в том числе с учетом того, когда на ракетном комплексе может быть несколько боевых частей.

"РГ" писала о том, что принятие "Сармата" на вооружение РВСН - как и заступление комплекса на боевое дежурство, - планируется уже в текущем году.

Светлана Цыганкова