Корабли Балтфлота нашли и уничтожили подлодку "противника"

Малые противолодочные корабли Балтийского флота "Алексин" и "Кабардино-Балкария" провели плановое учение по поиску подводной лодки условного противника.

Экипажи входили в состав корабельной противолодочной ударной группы. На учениях они взаимодействовали с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ. Военные моряки успешно обнаружили и уничтожили объект "неприятеля". При этом они выполнили стрельбы реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и торпедами.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи выполнили и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработали задачи по плаванию в узкости.

Светлана Цыганкова