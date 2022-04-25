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Российская газета

Корабли Балтфлота нашли и уничтожили подлодку "противника"

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Малые противолодочные корабли Балтийского флота "Алексин" и "Кабардино-Балкария" провели плановое учение по поиску подводной лодки условного противника.

Экипажи входили в состав корабельной противолодочной ударной группы. На учениях они взаимодействовали с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ. Военные моряки успешно обнаружили и уничтожили объект "неприятеля". При этом они выполнили стрельбы реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и торпедами.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи выполнили и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработали задачи по плаванию в узкости.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
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