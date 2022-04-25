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ТАСС

Путин поздравил коллектив АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" с 20-летием

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Президент РФ выразил уверенность в том, что сотрудники концерна будут продолжать решать поставленные задачи

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" со знаменательной датой - 20-летием акционерного общества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Важно, что сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, "Алмаз-Антей" не только сохраняет, но и наращивает свои технологические возможности и производственные мощности, успешно выполняет государственный оборонный заказ, вносит значимый вклад в программу импортозамещения", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что за прошедший период времени концерн "вырос в крупную, стабильно развивающуюся структуру, обладающую серьезным научным, промышленным, кадровым, творческим потенциалом". Более того, глава государства отметил заслуги ученых, конструкторов, инженеров и квалифицированных специалистов концерна, из-за которых концерн считается одним из флагманов отечественного ОПК, занимает ведущие позиции в области создания средств воздушно-космической обороны, производит качественную и высокотехнологичную продукцию гражданского назначения.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что коллектив концерна будет продолжать решать поставленные задачи, беречь и приумножать замечательные традиции своих предшественников.

АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также иную продукцию. Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества). Продукция концерна стоит на вооружении РФ и более 50 других государств.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Путин Владимир
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