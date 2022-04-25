Американские морпехи пересаживаются на новые вертолёты

Корпус морской пехоты США наращивает свои десантные возможности. Вчера, 23 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что тяжелый вертолёт CH-53K США начал использоваться по назначению.

Первые задачи вертолёт выполнил на одной из военных баз на Восточном побережье США. Таким образом, новый вертолёт завершил все процессы испытаний и тестирования и приступил к полноценной боевой службе.

Вертолёт CH-53K Источник изображения: facebook.com/marines

Планируется, что вертолет Sikorsky CH-53K King Stallion заменит все CH-53E Super Stallion морской пехоты США, также изготовленные компанией Sikorsky. King Stallion — тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Машина способна перевозить свыше 13 т грузов на внешней подвеске, а в её внутреннем отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек — помимо пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Внешне King Stallion мало чем отличается от своего предшественника CH-53E, но при этом на 57% мощнее его. Вертолёт CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой мощной в семействе «Жеребцов» (англ. Stallion — жеребец). В марте 2017 года Корпус морской пехоты США получил от компании Sikorsky предсерийный образец для испытаний.

Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость — 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты — в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.