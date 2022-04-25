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Военное обозрение

Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники

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Источник изображения: topwar.ru

Германия планирует передать Украине бронированные тягачи, способные буксировать тяжелую бронетехнику, включая танки. Такая информация появилась в украинском издании "Милитарный".

По данным издания, Минобороны ФРГ уже приняло решение о передаче Украине 100 (ста) бронированных тягачей MAN HX81. Откуда такая информация, "Милитарный" не поясняет, а официальной информации от Бундесвера нет. Возможно, что в Киеве выдают желаемое за действительное.

Тягачи MAN HX81 приняты на вооружение Бундесвера в 2013 году, предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов с танками Leopard 2A7, полная масса тягача может достигать 130 т. Для погрузки техники имеются две лебедки по 20 т каждая и одна дополнительная на 8 тонн. Тягач имеет запас хода до 800 км. Экипаж 4 человека, кабина бронированная, защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и выдерживает подрыв до 8 кг тротила.

Не все так хорошо с БМП Marder, которые запросила Украина, они могут остаться без боеприпасов. Все дело в том, что на немецких БМП используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Согласно законам Швейцарии, передача боеприпасов третьим странам, на территории которых идут боевые действия, запрещается. В связи с этим швейцарцы запретили немцам передавать боеприпасы на Украину.

Как пояснили в Берне, Германия направила Швейцарии два запроса на реэкспорт боеприпасов Киеву, но на оба получила отказ. А ведь концерн Rheinmetall уже анонсировал поставку на Украину 100 БМП типа Marder и ждет только одобрения немецкого правительства. Как будет решаться вопрос с боеприпасами пока не понятно, возможно, что швейцарцев просто "додавят" и заставят отменить мешающий закон. В сегодняшней Европе это делается совершенно спокойно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
MAN
Rheinmetall
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