Применение "Змея Горыныча" по позициям ВСУ показали на видео

Применение "Змея Горыныча" на Украине впервые показали на видео.

В ТГ-канале Lobaev Z известного российского оружейника выложили видео применения УР-77 более известной как "Змей Горыныч" по позициям националистов в городе Рубежном. Это первые обнародованные кадры боевого использования системы в спецоперации на Украине.

Напомним, что УР-77 "Метеорит" создавалась в 1970-е годы на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Это реактивная система разминирования, способная создавать проходы в минных полях шириной около 6 метров и длиной от 80 до 90 метров.

Заряд разминирования представляет собой капроновую оболочку, заполненную взрывчатым веществом, внутри которого проходит детонирующий кабель. Подача заряда на минное поле противника осуществляется пороховыми ракетами,

В российской армии давно стали использовать УР-77 не по прямому назначению. Система хорошо зарекомендовала себя при уничтожении укреплений противника в городских боях. Ее использовали в Первой и Второй Чеченской войнах, в Сирии при штурме аэропорта Донецка.

Олег Корякин (Казань)