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Российская газета

Разницу в скоростях МБР "Сармат" и "Воевода" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru


Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео, наглядно демонстрирующее разницу в скоростях баллистических ракет межконтинентального класса РС-28 "Сармат" и Р-36М "Воевода".

Невооруженным взглядом заметно, что "Сармат" преодолевает стартовый участок траектории - самый заметный противнику и опасный с точки зрения поражения МБР, - гораздо быстрее.

В ролик также вмонтирована компьютерная графика, демонстрирующая еще одно ключевое преимущество "Сармата" - способность достигать цели по произвольной траектории, обходя зоны действия ПРО.

- Эта ракета намного мощнее всех остальных баллистических ракет - в том числе американских Minuteman III, - как по глобальной дальности, так и по мощности боевых блоков. К тому же она неуязвима как для существующей, так и для перспективной противоракетной обороны США и НАТО, - рассказал Рогозин в интервью "Вестям".

Он отметил еще одну особенность РС-28 - ракета спроектирована так, чтобы помещаться в уже существующие пусковые шахты "Воеводы" - требуется лишь доработка управляющей электроники. Это позволило сэкономить время и колоссальные деньги.

Принятие "Сармата" на вооружение РВСН - как и заступление комплекса на боевое дежурство, - планируется уже в текущем году.


Антон Валагин

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