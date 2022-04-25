Российские военные уничтожили цеха про производству взрывчатки для ВСУ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрывчатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских Вооруженных сил", — сказал он.

Кроме того, ракеты воздушного базирования поразили девять военных объектов: пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Всего за минувшую ночь ракетные войска и артиллерия уничтожили 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре военных склада.

Силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников в районах Барвинка, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.