Япония и США проведут масштабные учения осенью

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США проведут совместные учения на острове Хоккайдо, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Издание анонсировало совместные учения Японии и США осенью: они пройдут в течение двух недель сентября по октябрь. Предполагается, что в них задействуют более четырех тысяч военных, что сделает маневры самыми масштабными с участием американских морпехов на территории Японии.

Учения проведут «для повышения способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне спецоперации России по защите Донбасса и «продолжающегося военного усиления Китая».

Ранее ВМС Японии и США провели совместные учения в Японском море. В рамках маневров 13-14 апреля страны осуществили пробный обмен информацией о запуске баллистической ракеты.