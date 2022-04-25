Пробирка №2: в Минобороны предупредили о масштабных провокациях на Украине

В военном ведомстве заявили о подготовке США нескольких сценариев с использованием оружия массового поражения

В субботу 23 апреля, накануне православной Пасхи, начальник войск радиационной, химической и радиологической защиты (РХБЗ) ВС РФ предупредил о возможных провокациях с использованием оружия массового поражения, которые готовят Соединенные Штаты. Эксперты отмечают, что Вашингтон и ранее охотно использовал подобные методы — наибольшую огласку получила история с госсекретарем США Колином Пауэллом, который потрясал пробиркой с "оружием массового поражения из Ирака" с трибуны ООН. О возможных провокациях для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата, в свою очередь, заявил в этот жк день и начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По трем сценариям

В субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России располагает данными о подготовке США ряда провокаций, цель которых - обвинить РФ в применении оружия массового поражения (ОМП). По словам Кириллова, этот план разработан на случай успехов российских войск в проведении специальной военной операции.

Игорь Кириллов напомнил, что помощник президента США по нацбезопасности Салливан прокомментировал слова президента Байдена, что США «соответствующим образом» отреагируют на возможное применение нашей страной ОМП. А постпред США при ООН Гринфилд 27 февраля заявил о намерении использовать любые инструменты «под чужим флагом», включая химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мировой общественности.

— На этом фоне Государственный департамент США положительно рассмотрел предварительно одобренную заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Дженкинс передачу Украине до 400 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 разведывательных машин «Страйкер», - заявил Игорь Кириллов.

Он напомнил, как в феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в ООН и показал пробирку с веществом, которое он назвал оружием массового поражения, разрабатываемым в Ираке. Это стало поводом к вторжению в эту страну, в результате которого погибли более полумиллиона человек. Данные о наличии ОМП в Ираке в итоге, как известно, не подтвердились.

— В 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии «белых касок», на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предположительного применения зарина, а при этом на находящихся рядом людях вообще отсутствуют средства защиты, привело к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии. А в 2018 году постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привело к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае. И только свидетельские показания привезенных РФ в Гаагу очевидцев этих событий раскрыли глаза мировой общественности на происходящее. За эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес, - рассказал начальник войск РХБЗ.

По его словам, для действий против России разработано три возможных варианта. Наиболее вероятный - «постановочный инцидент под чужим флагом». Речь о применении химического или биологического оружия либо инсценировки "диверсий" со стороны РФ на украинских объектах, которые были вовлечены в разработку ОМП. Как рассказал Кириллов, это может произойти в Киеве, в Харькове или на Запорожской АЭС, находящихся под контролем Российской Федерации.

Второй - «максимально скрытное применение ОМП в малых объемах» для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на «Азовстали», однако приказ президента РФ об отмене штурма сорвал планы Пентагона по его реализации.

Третий, наименее вероятный сценарий, — «открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений, заявил начальник войск РХБЗ. Этот вариант, по его словам, рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенных в города-крепости.

— Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого «сирийского сценария», при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН. Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные РФ страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны, - заявил Игорь Кириллов.

Он напомнил, что Россия полностью уничтожила свой химический арсенал в сентябре 2017 года, что подтверждается сертификатом ОЗХО.

— Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным, — считает Игорь Кириллов. — При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если этого не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение. Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность. Обратите внимание, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что США - единственное государство в мире, применявшее все три вида оружия массового поражения в истории.

— Сброшенные ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в ходе Второй мировой войны, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций. Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, - предупредил Игорь Кириллов.

Судя по всему, речь идет о данных российской разведки, прокомментировал "Известиям" экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

- В такое время она играет очень важную роль. В последнее время мы раскрываем многие вещи о временах Великой Отечественной войны, - рассказал он. - Многие победы наши объясняются в том числе и хорошими данными разведки.

Дипломат отметил, что Вашингтон охотно использует провокации в своей политике.

- Это попытки внести сумятицу, панику в стан неприятеля, очернить его в глазах мирового сообщества, - рассказал Сергей Орджоникидзе. - К этому надо быть готовыми, это не первая и не последняя провокация, которую мы можем ожидать. Почему намек на Колина Пауэлла? Кто ему эту пробирку дал? ЦРУ. Не думаю, что он лично изучал, что в этой пробирке. Это было политическое задание. Такое же политическое задание они и сейчас готовили — как «пробирка Колина Пауэлла №2».

Удары продолжаются

За день 23 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— В их числе - логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения, - сказал он.

Также в списке уничтоженных крылатыми ракетами целей — два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, одиннадцать опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В районе Новой Дмитровки в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и три радиолокационные станции. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС поразила три «Бук-М1» у населенных пунктов Кураховка и Романовка и один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевки. Всего же они атаковали 79 военных объектов днём и 66 в течение ночи.

— Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений, — сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве добавили, что ракетными войсками и артиллерией днём 23 апреля выполнено ещё 102 огневые задачи. Уничтожены шесть пунктов управления, 84 опорных пункта и района скопления живой силы и военной техники, а также десять артиллерийских батарей.

Российские средства противовоздушной обороны в районе Новой Дмитровки в Харьковской области сбили в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. В ночь на 23 апреля над населенным пунктом Новая Заря в Николаевской области уничтожен ударный беспилотник «Байрактар ТБ-2». Ещё один был поражён над населенным пунктом Лозовая в Харьковской области. В общей сложности за сутки заявлено об уничтожени 18 дронов различных моделей.

Отражая удары противника в районе Чернобаевки, расчеты зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днём 23 апреля ВСУ обстреляли из миномётов пограничный пункт пропуска в Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате загорелись помещения Россельхознадзора. Обошлось без раненых и погибших.

Против веры

В субботу 23 апреля начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил о провокациях, которые готовят и киевские власти. По его словам, это делается для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата.

Так, епископами украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса президента Зеленского: «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах. При этом в адрес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) данные уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП. Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации «ракетных обстрелов религиозных объектов», в том числе Святогорской Лавры.

- Преднамеренно создаётся ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом, - сообщил Михаил Мизинцев.

Кроме того, по словам генерала, в Киеве готовят очередные изощренные провокации для дискредитации вооруженных сил РФ перед мировой общественностью: в районе одесского порта «Южный» спецслужбами Украины планируется применение ядовитых химических веществ с целью обвинения российских войск в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

— Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских вооруженных сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта. Для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн), а сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области выданы индивидуальные средства защиты. В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемку в Буче. Заранее предупреждаем так называемый «цивилизованный Запад», что эти фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ, - заявил генерал Мизинцев.

Несмотря на численное превосходство

В Минобороны России 23 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Старший матрос Максим Леухин вез боеприпасы, двигаясь в составе автомобильной колонны, когда начался сильный минометный обстрел.

- Понимая, что попадание снаряда в грузовик с боеприпасами приведет к детонации и повреждению многих автомобилей, Максим вывел машину из-под обстрела и своевременно доставил груз наступающим российским подразделениям, - сообщили в военном ведомстве.

Гаубичный артиллерийский дивизион, где служит водитель БМП ефрейтор Вадим Ялалов, получил задание организовать оборону на подступах к одному из освобожденных населенных пунктов. В течение суток подразделение отразило несколько атак, нанеся значительный урон противнику. Все это время Вадим Ялалов выводил свою БМП на угрожаемые участки, и, умело маневрируя, не раз спасал машину от ответного огня.

- После одного из залпов, Вадим получил осколочное ранение от разорвавшейся рядом минометной мины, но, несмотря на него, из боя не вышел и продолжил оборонять населенный пункт, - отметили в Минобороны.

Благодаря самоотверженным действиям ефрейтора Ялалова экипаж БМП нанес значительный урон противнику, что позволило отстоять населенный пункт, рассказали сказали в военном ведомстве.

Подразделение инженерных войск старшего лейтенанта Антона Калинченко было включено в состав батальонно-тактической группы ВДВ для наведения понтонный переправы. Продвигаясь к указанному месту, старший лейтенант обнаружил украинское вооруженное формирование. Российские военнослужащие вступили в бой, несмотря на численное превосходство противника. Грамотно расположившись на местности, подразделение Антона Калинченко одним из первых атаковало боевиков.

- В ходе столкновения Антон Калиниченко получил ранение, но, оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил вести бой до полного уничтожения противника, - отметили в российском военном ведомстве.

23 апреля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Красногорске вручил раненным военнослужащим медали «За отвагу» и «Медаль Суворова». Он поблагодарил солдат и офицеров за героизм и самоотверженность от имени министра обороны и пожелал им скорейшего выздоровления.

Роман Крецул