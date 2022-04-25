Авианосная ударная группа ВМС США вошла в северную Адриатику

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S.Truman, действующая в Восточном Средиземноморье, вошла в район северной части Адриатического моря, следует из сообщения 6-го оперативного флота США.

По данным флота, авианосец вместе с норвежским фрегатом Fridtjof зашел в итальянский порт Триест, расположенный у границы со Словенией. Тем временем ракетный крейсер группы USS San Jacinto прибыл в порт Маргера в Венеции.

"Ударная группа находится на плановом развертывании в зоне действий 6-го флота США для проведения военно-морских операций по поддержанию и обеспечению морской стабильности и безопасности в интересах США, а также союзников и партнеров в Европе", - говорится в сообщении американского флота.

Согласно данным военных США, авианосная ударная группа на фоне ситуации на Украине осуществляет патрулирование в районе восточного фланга НАТО. Ее корабли курсируют в Эгейском, Ионическом и Адриатическом морях.

Первоначально планировалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry S.Truman, которая 14 декабря прошлого года вошла в Средиземное море, пойдет в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье из-за ситуации вокруг Украины.

В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof. Кроме того, в ее составе ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Harry S. Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Наряду с американской группировкой в Восточном Средиземноморье действует французская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"). По сообщению ВМС Франции, палубная авиация выполняет патрулирование воздушного пространства Румынии, Болгарии и Черного моря. В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца "Шарль де Голль", входят французские эсминец, фрегат и атомная подлодка. Кроме того, в ее составе задействованы американский ракетный эсминец, испанский фрегат и греческие фрегат и подлодка.