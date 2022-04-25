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Интерфакс-АВН

Зеленский высказался за разрешение противостояния Украины с Россией дипломатическим путем

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

Киев. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пойти по дипломатическому пути завершения военного противостояния с Россией.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч... И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь", - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве.

"Наиболее актуальные вопросы (в переговорах с РФ) - это гарантии безопасности и нейтралитет, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует", - добавил Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду на поддержку генсека ООН Антониу Гутерриша, который на следующей неделе приедет в Киев.

"Мы будем встречать генерального секретаря, который приедет к нам, будем общаться с ним. Мне кажется, что мы сделали много шагов, чтобы его позиция изменилась... укрепилась касательно поддержки Украины. У меня было несколько личных встреч с ним, и я достаточно твердо говорил ему, что невозможно иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ожидаем 100-процентную поддержку от генсека ООН", - сказал Зеленский.

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