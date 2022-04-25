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Известия.ru

Минобороны России опубликовало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Представители Министерства обороны Российской Федерации в субботу, 23 апреля, опубликовали видеозапись уничтожения складов с боеприпасами вооруженных сил Украины (ВСУ). Все атаки были совершены в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.


«Ударом высокоточных артиллерийских снарядов были уничтожены ангары ВСУ с вооружением и боеприпасами. Наведение на цель осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — сопроводили кадры в ведомстве.

Ранее в этот же день Минобороны показало видеокадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 ВКС РФ.

В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты, а также укрепленный опорный пункт ВСУ.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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