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Военное обозрение

Свыше 20 стран обсудят военную помощь Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Оборонные ведомства западных стран намерены обсудить оказание военной помощи киевскому режиму. Соответствующее заседание планируется провести 26 апреля на авиабазе ВВС США Ramstein, расположенной на территории ФРГ. Участие в нём должны принять представители свыше 20 государств под руководством главы Пентагона Ллойда Остина.

Как пояснили в Минобороны США, целью встречи является выработка общего долгосрочного решения по военным нуждам незалежной «для обеспечения уважения суверенитета Украины». В рамках совещания будет дана оценка боевой обстановки и приняты меры для укрепления военно-промышленного комплекса страны, в том числе по завершении военных действий. При этом данное совещание будет проходить не в формате НАТО, а в более расширенном кругу.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, в настоящее время ежедневно на Украину выполняется по 8-10 рейсов [видимо, речь идёт о полётах военно-транспортной авиации в Польшу] по завозу военной продукции. С его слов, несмотря на то, что оборудование имеет западное происхождение, ВСУ справляются с его освоением, в том числе за счёт того, что за пределами незалежной организован учебный процесс.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает киевский режим к кровопролитию, снабжая ВСУ боевыми системами.

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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