Два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США в субботу прибыли в Польшу

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два американских тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster в субботу прибыли в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты, способные перевозить до 77,5 тонн груза, совершили посадку на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Накануне туда также прилетел один C-17A Globemaster.

В четверг президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $800 млн, в рамках которой ей, в частности, будут предоставлены 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и 72 155-мм гаубицы M777 и 144 тыс. снарядов.

В Пентагоне в четверг заявили, что переброска вооружений для Украины в Европу с континентальной части США начнется в ближайшие 24-48 часов.

Ранее США в рамках предыдущего пакета военной помощи Украине уже перебросили в Европу 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним.

По заявлению Пентагона, все поставляемые на Украину 90 гаубиц позволят ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов.

По оценке, общая сумма военной помощи Вашингтона Киеву на данный момент достигает $3,4 млрд.