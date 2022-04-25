МО РФ показало уничтожение складов вооружения ВСУ высокоточными снарядами

Высокоточными артиллерийскими снарядами уничтожены ангары с хранившимися в них вооружением и боеприпасами украинской армии. Кадры уничтожения военных складов опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах модно увидеть, попадание боеприпасов в ангары. Затем на складах начинается пожар и происходит детонация боеприпасов.

В военном ведомстве отметили, что наведение снарядов на цель велось расчетом беспилотника.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за прошедшую ночь артиллерия поразила 16 складов вооружения и военной техники и 33 пункта управления ВСУ.

Александр Степанов