Войти
Военное обозрение

Глава «Роскосмоса» назвал возможный повод к началу Третьей мировой войны

349
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Дмитрий Рогозин не исключает, что в ближайшем будущем средства массового поражения в космосе станут обычной реальностью. Глава «Роскосмоса» назвал возможный повод к началу Третьей мировой войны.

Он сделал это в интервью на телеканале «Россия 24».

Рогозин считает, что глобальный конфликт может быть вызван применением противоспутникового оружия. Если будет совершено нападение на космический аппарат, принадлежащий какому-либо государству, это может быть расценено как объявление войны.

Разрушение чужого космического аппарата – это Третья мировая война

- заявил гендиректор «Роскосмоса».

Подобные действия, считает он, являются бесспорным casus belli, то есть поводом к войне.

По мнению Рогозина, нельзя верить американцам, призывающим к отказу от испытаний противоспутникового оружия. Он считает, что в Соединенных Штатах их уже давно успешно завершили, а новую разработку поставили на вооружение. Сделав это, они стали притворяться «голубями мира».

Глава «Роскосмоса» упомянул, что США располагают мини-шаттлом X-37B, способным нести как измерительную аппаратуру, так и вооружение или средства разведки.

Чиновник отметил, что хотя Москва и Пекин выдвигали предложение запретить на международном уровне вывод оружия в космическое пространство, в Вашингтоне на него пока не откликаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
X-37
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
25.04.2022
Рогозин считает, что США могут использовать беспилотный шаттл X-37B для выведения оружия в космос
17.11.2021
«Спутник Россия могла сбить даже с помощью С-500»
15.09.2020
Россиянин поймал сигнал с секретного объекта в космосе
01.06.2020
«Величайшее оружие в истории»: Трамп пообещал высадку на Марс
15.03.2018
Зачем США понадобились ВКС
26.05.2015
Рогозин: "Роскосмос" будет создан во втором полугодии текущего года
12.12.2013
Лететь, срезая углы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:40
  • 1
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 25.04 10:32
  • 24208
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы