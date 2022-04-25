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Дмитрий Рогозин не исключает, что в ближайшем будущем средства массового поражения в космосе станут обычной реальностью. Глава «Роскосмоса» назвал возможный повод к началу Третьей мировой войны.

Он сделал это в интервью на телеканале «Россия 24».

Рогозин считает, что глобальный конфликт может быть вызван применением противоспутникового оружия. Если будет совершено нападение на космический аппарат, принадлежащий какому-либо государству, это может быть расценено как объявление войны.

Разрушение чужого космического аппарата – это Третья мировая война

- заявил гендиректор «Роскосмоса».

Подобные действия, считает он, являются бесспорным casus belli, то есть поводом к войне.

По мнению Рогозина, нельзя верить американцам, призывающим к отказу от испытаний противоспутникового оружия. Он считает, что в Соединенных Штатах их уже давно успешно завершили, а новую разработку поставили на вооружение. Сделав это, они стали притворяться «голубями мира».

Глава «Роскосмоса» упомянул, что США располагают мини-шаттлом X-37B, способным нести как измерительную аппаратуру, так и вооружение или средства разведки.

Чиновник отметил, что хотя Москва и Пекин выдвигали предложение запретить на международном уровне вывод оружия в космическое пространство, в Вашингтоне на него пока не откликаются.