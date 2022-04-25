Появились кадры применения танковой карусели по позициям националистов

Стрельбу Т-80 по огневым точкам неонацистов в режиме танковой карусели сняли на видео.

ТГ-канал "Военная хроника" опубликовал репортаж военкора RT Андрея Филатова из Мариуполя, снятый за несколько дней до блокады остатков неонацисткого батальона на "Азовстали". На видео танки ВС России Т-80 ведут огонь по зданию гостиницы, в которой засел противник, применяя тактику карусели. Танк выходит на позицию, стреляет и сразу отходит. После чего ее сменяет другой.

Таким образом боевые машины не дают подбить себя из гранатометов и ПТРК и при этом держат высокую плотность огня.

Т-80 - основной боевой советский танк с единой газотурбинной силовой установкой, разработанный в 1970-е годы. Первый в мире имел встроенную противоснарядную динамической защитой. Вооружен пушкой 2А46М-1 калибра 125 мм. Орудие способно производить 6-8 выстрелов в минуту на расстоянии до 4000 метров.

Олег Корякин