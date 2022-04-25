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РИА Новости

Минобороны ответило на заявления о возможном применении ЯО на Украине

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Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией тактического ядерного вооружения на Украине.

"Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.

Он подчеркнул, что при современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия было бы невозможно.

"Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", - добавил Кириллов.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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