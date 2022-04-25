Корпус морской пехоты США начал «фундаментальные преобразования», ветераны настроены скептически

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На протяжении долгого времени Корпус морской пехоты США был, да и сейчас остается, своего рода «визитной карточкой» американской армии. Ведь морпехи на протяжении столетия осуществляют, как пишут в прессе Штатов, защиту и утверждение интересов США по всему миру. Сейчас Корпус морской пехоты США находится на пороге серьезных трансформаций. Так, к 2030 году в КМП будет меньше пехотных подразделений, исчезнут танки и уменьшится количество самолетов.

Командование Корпуса утверждает, что он станет компактнее, маневреннее и надежнее в бою. Пентагон собирается инвестировать средства в высокотехнологичные датчики, ракеты большой дальности, беспилотные летательные аппараты. Пехотные подразделения разобьют на небольшие группы, способные действовать автономно в экстремальных условиях, уклоняясь от управляемых ракет.

Военные аналитики называют трансформационный план Корпуса последней попыткой американской морской пехоты адаптироваться и перехитрить противников. Такая модернизация означает и то, что КМП вернется к военно-морским корням после десятилетий боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке, где морские пехотинцы фактически выполняли функции обычной армейской пехоты. Сейчас Корпусу предстоит сосредоточиться на подготовке к возможному противостоянию с Китаем и Россией.

Как заявил комендант Корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер, в настоящее время разрабатывается тактика военно-морских экспедиционных операций в активно оспариваемых пространствах. Служивший в морской пехоте с 1981 года, Бергер участвовал во многих операциях Корпуса на Гаити, в Ираке и Афганистане и прекрасно видит недостатки и достоинства Корпуса, его структуры и тактики. Он уверен в том, что служба должна менять устаревшую стратегию своего развития и адаптироваться к меняющимся условиям.

Однако далеко не все ветераны морской пехоты согласны с грядущими изменениями. Генерал-лейтенант в отставке Пол К. Ван Рипер подчеркивает, что перед тем, как приступать к трансформации КМП, необходимо тщательно изучить и проанализировать все возможные последствия изменений.

По мнению отставного генерал-лейтенанта, план действующего коменданта Корпуса приведет лишь к его разрушению. Ветеран Вьетнама, Ван Рипер считает, что история не сочтет действия нынешнего командования Корпуса оправданными. Генерал-лейтенант в отставке Грег Ньюболд, бывший директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов, также подверг план по изменению КМП критике.

Генерал в отставке Терри Дейк, ветеран Вьетнама и бывший помощник коменданта Корпуса морской пехоты по авиации, считает, что реформы подорвут авиационную составляющую КМП. От этого, в свою очередь, пострадают не только сами морские пехотинцы, но и американские интересы в целом. Дейк открыто критикует перемены в Корпусе.

Таким образом, будущее Корпуса морской пехоты США пока активно обсуждается военными экспертами. Сокращение численности пехотных подразделений воспринимается ветеранами скептически и даже негативно, но командование КМП понимает: в современных условиях далеко не число солдат выходит на первое место, да и из-за демографической ситуации комплектовать многочисленные подразделения становится все сложнее.