Войти
Военное обозрение

Корпус морской пехоты США начал «фундаментальные преобразования», ветераны настроены скептически

407
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На протяжении долгого времени Корпус морской пехоты США был, да и сейчас остается, своего рода «визитной карточкой» американской армии. Ведь морпехи на протяжении столетия осуществляют, как пишут в прессе Штатов, защиту и утверждение интересов США по всему миру. Сейчас Корпус морской пехоты США находится на пороге серьезных трансформаций. Так, к 2030 году в КМП будет меньше пехотных подразделений, исчезнут танки и уменьшится количество самолетов.

Командование Корпуса утверждает, что он станет компактнее, маневреннее и надежнее в бою. Пентагон собирается инвестировать средства в высокотехнологичные датчики, ракеты большой дальности, беспилотные летательные аппараты. Пехотные подразделения разобьют на небольшие группы, способные действовать автономно в экстремальных условиях, уклоняясь от управляемых ракет.

Военные аналитики называют трансформационный план Корпуса последней попыткой американской морской пехоты адаптироваться и перехитрить противников. Такая модернизация означает и то, что КМП вернется к военно-морским корням после десятилетий боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке, где морские пехотинцы фактически выполняли функции обычной армейской пехоты. Сейчас Корпусу предстоит сосредоточиться на подготовке к возможному противостоянию с Китаем и Россией.

Как заявил комендант Корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер, в настоящее время разрабатывается тактика военно-морских экспедиционных операций в активно оспариваемых пространствах. Служивший в морской пехоте с 1981 года, Бергер участвовал во многих операциях Корпуса на Гаити, в Ираке и Афганистане и прекрасно видит недостатки и достоинства Корпуса, его структуры и тактики. Он уверен в том, что служба должна менять устаревшую стратегию своего развития и адаптироваться к меняющимся условиям.

Однако далеко не все ветераны морской пехоты согласны с грядущими изменениями. Генерал-лейтенант в отставке Пол К. Ван Рипер подчеркивает, что перед тем, как приступать к трансформации КМП, необходимо тщательно изучить и проанализировать все возможные последствия изменений.

По мнению отставного генерал-лейтенанта, план действующего коменданта Корпуса приведет лишь к его разрушению. Ветеран Вьетнама, Ван Рипер считает, что история не сочтет действия нынешнего командования Корпуса оправданными. Генерал-лейтенант в отставке Грег Ньюболд, бывший директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов, также подверг план по изменению КМП критике.

Генерал в отставке Терри Дейк, ветеран Вьетнама и бывший помощник коменданта Корпуса морской пехоты по авиации, считает, что реформы подорвут авиационную составляющую КМП. От этого, в свою очередь, пострадают не только сами морские пехотинцы, но и американские интересы в целом. Дейк открыто критикует перемены в Корпусе.

Таким образом, будущее Корпуса морской пехоты США пока активно обсуждается военными экспертами. Сокращение численности пехотных подразделений воспринимается ветеранами скептически и даже негативно, но командование КМП понимает: в современных условиях далеко не число солдат выходит на первое место, да и из-за демографической ситуации комплектовать многочисленные подразделения становится все сложнее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Гаити
Ирак
Китай
Россия
США
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
15.12.2008
Полный назад. Глава Пентагона предложил американской армии поучиться скромности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:32
  • 24208
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину