В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", - сказал Кириллов.

По словам генерала, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.