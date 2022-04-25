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РИА Новости

В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Украины

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", - сказал Кириллов.

По словам генерала, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.

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