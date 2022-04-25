США остаются единственной страной КЗХО с большим арсеналом химоружия

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остаётся внушительный арсенал боевых отравляющих веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года, что подтверждено сертификатом ОЗХО. В свою очередь, США, располагая мощнейшим финансово- экономическим и техническим потенциалом, является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ", - сказал он.