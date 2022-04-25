США готовят провокации против российских Вооруженных сил

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. У Минобороны есть сведения о о том, что США готовят на Украине провокации для обвинения России в применении оружия массового поражения — химического, биологического или ядерного, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

"Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции", — сказал он.

Три сценария

По словам Кириллова, для обвинения России уже готовы три варианта сценариев.

"Первый — постановочный инцидент под чужим флагом — наиболее вероятный", — сказал генерал.

В этом случае, пояснил он, речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения либо об инсценировке "диверсии" со стороны России — например, на химических и биологических объектах Харькова и Киева.

Возможна и провокация на объектах ядерной энергетики, прежде всего на Запорожской АЭС, добавил Кириллов, отметив, что 21 апреля там остановили и отправили обратно в Запорожье колонну из десяти автомобилей с опасным грузом.

Не исключено и нанесение ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем Приднестровском химическом заводе в Каменском (Днепропетровская область). По словам Кириллова, у Минобороны есть документ, подтверждающий критическое состояние хранилищ и нецелевое расходование средств, выделенных Евросоюзом на содержание этого объекта.

Второй вариант — "максимально скрытное применение оружие массового поражения в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи", продолжил генерал. Он подчеркнул, что этот сценарий предполагалось применить на мариупольском заводе "Азовсталь", но приказ Владимира Путина, отменившего штурм предприятия, сорвал планы по его реализации.

Третий вариант Кириллов назвал наименее вероятным: "Открытое применение оружия массового уничтожения на поле боя в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений", скорее всего, в зоне боевых действий. Этот сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенных в города-крепости, пояснил генерал.

"Сфабриковать доказательства"

Вероятность того, что США организуют инсценировку применения химического оружия, подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ — только в этом году туда доставили более 220 тысяч ампул с атропином, сообщил Кириллов. По его словам, это свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.

Кроме того, заявил генерал, Госдепартамент уже определил порядок расследования случаев применения оружия массового поражения. Так, для химических инцидентов планируется задействовать атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, что позволит сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, как это было в Сирии. Возможное применение биологического оружия будет расследоваться с санкции Генсека ООН, который определяет состав экспертной группы исходя из собственных предпочтений.

"Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого сирийского сценария, при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН", — заявил Кириллов, отметив, что возможным вариантом будет и оказание давления на лояльные к России страны, включая Индию и Китай.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Россия еще в 2017 году полностью уничтожила свой химический арсенал, что подтвердила ОЗХО. При этом США остаются единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным запасом боевых отравляющих веществ.

Заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией тактического ядерного вооружения на Украине генерал назвал абсурдным. Он отметил, что при современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия было бы невозможно.

"Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", — добавил Кириллов.

Кроме того, программы по созданию биологического оружия в СССР были свернуты в 1972 году, тогда как США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения подобных работ. При этом под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 странах, и это вызывает серьезную озабоченность, подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Ампулы с беспилотника

Кириллов обратил внимание и на то, что в начале марта российские военные обнаружили в Херсонской области три беспилотника с оборудованием для распыления аэрозолей. У Минобороны есть сведения о том, что еще в январе Украина закупила через посредников более 50 таких устройств и что она направляла турецкой компании "Байрактар" запрос о возможности оснащения ее аппаратов подобным оборудованием.

А 21 апреля на позиции российских войск с БПЛА сбросили емкость с ампулами, рассказал генерал. По его словам, планировалось, что при их разрушении произойдет взрыв с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки. Сейчас содержимое ампул анализируют в лаборатории Минобороны, а затем результаты направят в технический секретариат ОЗХО.

При этом США остаются единственной страной в мировой истории, применявшей все три вида оружия массового поражения, но все эти преступления остались без должной оценки международных организаций, отметил Кириллов.

"Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу", — заключил генерал.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.