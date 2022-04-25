На Украине нашли три беспилотника с емкостями для распыления рецептур

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. ВС РФ обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур", - сказал он на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.

Кириллов отмечает, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием, а по имеющимся у Минобороны данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.

По его словам, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.