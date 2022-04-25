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РИА Новости

Минобороны указало на нарушения США соглашений по биооружию

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Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты.
Источник изображения: © AP Photo / Timothy Jacobsen

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США вопреки своим международным обязательствам сохранили своем в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.

"Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность", - сказал Кириллов.

"Обратите внимание, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия", - добавил он.

Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, напомнил Кириллов.

"В соответствии с Федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия", - напомнил Кириллов.

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