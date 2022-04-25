Минобороны: США готовят провокации для обвинения России в применении ядерного оружия

Брифинг о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.

Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных Сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции.

Только в марте-апреле текущего года руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения.

Так, помощник президента по национальной безопасности Салливан прокомментировал слова президента Байдена, что США "соответствующим образом" отреагируют на возможное использование нашей страной ОМП. А американский постоянный представитель при ООН Гринфилд 27 февраля заявила о намерении России использовать любые инструменты "под чужим флагом", включая химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мировой общественности.

На этом фоне Государственный департамент США положительно рассмотрел предварительно одобренную заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Дженкинс передачу Украине до 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 разведывательных машин "СТРАЙКЕР".

Обращаем Ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со "стиральным порошком" в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан.

В 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии "белых касок", на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предположительного применения зарина, а при этом на находящихся рядом людях вообще отсутствуют средства защиты, привело к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии.

А в 2018 году постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привело к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае. И только свидетельские показания привезенных Российской Федерацией в Гаагу очевидцев этих событий раскрыли глаза мировой общественности на происходящее.

За эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес.

Сейчас для обвинения Российской Федерации планируется использовать три варианта сценариев.

Первый - "постановочный инцидент под чужим флагом", наиболее вероятный.

Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки "диверсий" со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения.

Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики, в первую очередь, на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС. Так, 21 апреля на блок-посту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию.

Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области. Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта.

Второй - "Максимально скрытное применение ОМП в малых объемах" для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи.

Такой сценарий рассматривался на предприятии "Азовсталь". Но приказ Верховного Главнокомандующего отменил штурм предприятия, сорвал планы Пентагона по его реализации.

Третий - наименее вероятный сценарий, "открытое применение ОМУ на поле боя" в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий.

Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости.

Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином. Данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.

Госдепартаментом США уже определен порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за его проведение.

Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии.

Принципиальное значение будет иметь быстрый сбор доказательной базы на месте происшествия (изъятие образцов, опрос свидетелей, фото и видео документирование).

Механизм расследования фактов возможного применения биологического оружия будет задействован с санкции Генерального Секретаря ООН, который определяет состав экспертной группы, исходя из собственных предпочтений.

В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации.

Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого "сирийского сценария", при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН.

Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные Российской Федерации страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны.

Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 г., что подтверждено сертификатом ОЗХО. В свою очередь, США, располагая мощнейшим финансово-экономическим и техническим потенциалом, является единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, до сих пор обладающей внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ.

Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным. При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение.

Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность.

Обратите внимание, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия.

Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.

В соответствии с Федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия.

С учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия, создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.

Ранее нами отмечалось, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием.

Вызывает обеспокоенность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.

По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.

21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ не входящих в конвенционные списки.

В отношении содержимого ампул проводятся химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком.

Кроме того, хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день США - это единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения.

Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке - все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций.

Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу.

Игорь Кириллов (начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ)