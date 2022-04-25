Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

Министерство обороны России опубликовало кадры ударов, нанесенных вертолетами Ка-52 по укреплениям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Как следует из сообщения ведомства, работа экипажей велась по военной технике и позициям вооруженных сил Украины. В результате были уничтожены танк, боевая машина пехоты и замаскированный опорный пункт.

- Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ, - говорится в сообщении МО РФ.

Судя по одному из эпизодов записи из кабины Ка-52, для уничтожения техники летчики применили управляемые ракеты. Укрепления были ликвидированы неуправляемыми авиационными ракетами, запущенными с кабрирования.

Тимур Алимов